Roma: bandiere tricolori e slogan contro "dittatura green pass", al via protesta

20 luglio 2021

- Bandiere e palloncini tricolori, striscioni e tutti senza mascherine: il popolo dei "No green pass" protesta al Circo Massimo a Roma. "Giocate con i numeri e con la paura per coprire la vostra dittatura" e "No resilienza, sì resistenza" si legge su alcuni striscioni. "La gente come noi non molla mai" e "No green pass", gli slogan urlati dalla folla. Nell'area è stato allestito un palco per gli interventi, e al momento sono alcune migliaia le persone che hanno già raggiunto il presidio. A breve, con la diffusione sonora dell'Inno d'Italia e poi del Va pensiero, è previsto l'inizio ufficiale della manifestazione. La zona è sorvegliata dalle forze dell'ordine fin da stamattina. A piazza Bocca della Verità, poco distante, nella mattinata, infatti hanno protestato i comitati che chiedono la chiusura della discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, aperta diversi mesi fa con ordinanza dell'ex sindaca di Città metropolitana, Virginia Raggi. (Rer)