Salute: Costa, Pnrr grande opportunità per digitalizzazione e telemedicina

- “Credo ci sia da parte della politica la piena consapevolezza di quanto sia importante investire in digitalizzazione e telemedicina. Nel nostro Paese abbiamo eccellenze straordinarie che hanno investito in questi settori, quindi l’occasione del Pnrr è una grande opportunità e sono convinto che attraverso percorsi condivisi con le istituzioni e i privati sapremo cogliere questa grande opportunità per il nostro Paese". A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite a "Progress" su SkyTg24. "Credo poi - aggiunge - che per quanto riguarda la digitalizzazione e la condivisione dei dati ci sia bisogno anche di una regia centrale da parte del governo”. (Rin)