Libia: presidente parlamento Saleh, articolo 12 legge elettorale non si cambia

- L'articolo 12 della legge elettorale libica - secondo cui chiunque voglia candidarsi al voto deve abbandonare il proprio incarico istituzionale - non verrà modificato. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, in un'intervista all'emittente "Al Arabiya", spiegando che non c'è spazio per emendare la legge elettorale in Libia e che non è stata redatta a beneficio di alcune persone. "L'articolo 12 della legge sulle elezioni libiche non sarà modificato e chiunque voglia candidarsi alle elezioni libiche deve smettere temporaneamente di lavorare", ha affermato. Il presidente del parlamento che proprio oggi ha depositato la candidatura per le elezioni del 24 dicembre ha espresso il suo stupore per il desiderio di alcuni di non rispettare le leggi elettorali libiche. "Le leggi elettorali sono generali e non sono state approvate per una determinata persona, come alcuni sostengono", ha proseguito. (Lit)