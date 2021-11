Spagna-Grecia: ministro Esteri Albares in visita ad Atene in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares si recherà nei prossimi giorni ad Atene, dopo un confronto avuto con l'omologo greco Nikos Dendias. Come spiega il quotidiano "To Vima", Albares sarà chiamato dalle autorità elleniche a spiegare il tema della visita del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in Turchia, questa settimana. Dendias ha infatti rivelato di aver parlato al telefono con Albares dopo che Sanchez ha firmato un accordo di cooperazione per la difesa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo il governo di Atene, i contratti che forniscono ad Ankara nuove armi offensive vanno contro la nozione di solidarietà dell'Ue, motivo per cui i contatti fra Spagna e Turchia hanno suscitato preoccupazione. (Gra)