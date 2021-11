Tim: De Petris (Leu), 40 mila posti di lavoro a rischio se cambia piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Dopo la lettera firmata da 11 componenti del cda Tim che suona come preannuncio di sfiducia nei confronti dell'ad Gubitosi e il downgrade del debito Tim da parte di Standard&Poor, si prospetta una situazione molto allarmante per quanto riguarda sia la tenuta dell'azienda, sia quella dell'occupazione. L'abbandono dell'attuale Piano industriale metterebbe infatti a rischio 40mila posti di lavoro". Lo afferma la capogruppo di Liberi e Uguali al Senato, Loredana De Petris, in una nota. "Un nuovo Piano industriale che prevedesse lo spezzettamento della rete renderebbe ancora più grave e forse irreversibile il ritardo digitale della principale azienda italiana nel settore e metterebbe in pericolo decine di migliaia di posti di lavoro. Ci aspettiamo quindi - conclude la presidente De Petris - che prima del prossimo cda convocato per venerdì 26 dicembre il governo si faccia sentire con una parola chiara e rassicurante per la sorta sia di un'azienda strategica per il Paese che dei lavoratori". (Com)