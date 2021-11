Lombardia: “funerale” fuori da Pirellone, il Coordinamento per il Diritto alla Salute contro riforma Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi appena fuori dal Pirellone un vero e proprio “funerale della sanità lombarda”. Flash mob organizzato dal Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute volto a protestare contro la riforma della legge regionale sulla salute, in discussione in consiglio regionale fino al 26 novembre. “Siamo qui per scongiurare che questa morte annunciata possa davvero verificarsi e che questo funerale, per ora soltanto virtuale, debba davvero essere celebrato - ha dichiarato Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica, una delle 57 associazioni aderenti all’iniziativa - perché se la riforma Moratti verrà approvata, la sanità pubblica verrà affossata ancora di più, aprendo ai privati anche la medicina territoriale, case e ospedali di comunità, assistenza domiciliare integrata: le risorse del PNRR verranno riciclate verso il profitto anziché a sostegno della salute pubblica” “Il depotenziamento della sanità pubblica – ha poi aggiunto Caldiroli - ha avuto effetti devastanti che le nostre comunità hanno pagato duramente con gli oltre 35.000 morti di Covid e gli infiniti disservizi che si sono verificati nel corso della pandemia e non solo”. (segue) (Com)