Lombardia: “funerale” fuori da Pirellone, il Coordinamento per il Diritto alla Salute contro riforma Moratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupazione di alcune associazioni è addirittura che si vada verso un modello statunitense. “I ricchi potranno curarsi ricorrendo a pagamento alla sanità privata mentre tutti gli altri dovranno arrangiarsi, aspettare mesi e mesi per avere una visita o un esame diagnostico e nel frattempo le patologie potranno evolvere. La possibilità di curarsi dipenderà dal proprio portafoglio e verrà nei fatti cancellato l'articolo 32 della Costituzione che stabilisce che il diritto alla salute è un diritto universale e le conseguenze saranno spaventose”, ha dichiarato Vittorio Agnoletto, responsabile scientifico dell'Osservatorio Coronavirus. “In gioco c'è la torta dei finanziamenti europei e sta scoppiando una guerra per bande su chi dovrà gestirla - ha invece affermato Angelo Barbato del Forum Nazionale per il Diritto alla Salute - e infatti un emendamento di Forza Italia vuole sottrarre all'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, creatura della Lega e di Fontana, il controllo del malloppo e affidarlo all'assessorato della Moratti. Nei territori sta crescendo il malumore degli amministratori locali, anche di destra, a cui è stato sottratto il potere di intervenire sulla realizzazione delle Case della Comunità e dei servizi territoriali, già decisa dalla Regione con le localizzazioni identificate senza alcuna consultazione dei comuni e tanto meno della cittadinanza”. Il Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute ha anche annunciato per il 26 novembre una manifestazione regionale in previsione del voto finale sulla legge, sulla quale verranno in seguito forniti maggiori dettagli. (Com)