Covid: Iss, mortalità 9 volte più alta nei non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di decesso nei non vaccinati (65 per 100 mila) è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro sei mesi (7 per 100 mila) e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi (11 100 mila). Lo rileva il Report esteso di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), a completamento del monitoraggio settimanale. Analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (13 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) è circa sette volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi (1,8 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) e da oltre sei mesi (1,9 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) mentre, nel periodo 24/09/2021 - 24/10/2021. (Rin)