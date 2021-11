Cina: Zhang Zhan, Unhcr chiede rilascio blogger condannata e in sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhcr), attraverso la portavoce Marta Hurtado, ha espresso preoccupazione per la salute di Zhang Zhan, la blogger cinese condannata a quattro anni di carcere con l’accusa di aver diffuso "false informazioni sui social media” sulla gestione della pandemia di coronavirus, e ne ha chiesto la liberazione. La rappresentanza cinese presso l’Onu a Ginevra ha respinto le dichiarazioni come “irresponsabili” ed “errate”. “Siamo molto preoccupati per il rapido deterioramento della salute di Zhang Zhan, la cui vita sarebbe gravemente a rischio a causa di uno sciopero della fame che sta attualmente conducendo per protestare contro la sua condanna nel dicembre 2020 per aver documentato i primi giorni della pandemia di Covid-19 nella città cinese di Wuhan”, si legge nella nota pubblicata da Hurtado. (segue) (Res)