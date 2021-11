Cina: Zhang Zhan, Unhcr chiede rilascio blogger condannata e in sciopero della fame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce ha ricordato che Zhang, giornalista ed ex avvocato, si era recata a Wuhan nel febbraio 2020 e vi era rimasta tre mesi per documentare la risposta delle autorità all’emergenza sanitaria. La donna è stata arrestata dalla polizia nel maggio del 2020 e trasferita nella sua città natale, Shanghai, dove è stata incarcerata e condannata. Durante la detenzione, ha intrapreso diversi scioperi della fame per protestare contro la condanna. L’Alto commissariato per i diritti umani ha sollevato il caso sia pubblicamente sia in interlocuzioni con le autorità cinesi, chiedendo chiarimenti sui procedimenti penali avviati a carico di Zhang per “quelle che sembrano essere state le sue legittime attività giornalistiche”. (segue) (Res)