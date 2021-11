Cina: Zhang Zhan, Unhcr chiede rilascio blogger condannata e in sciopero della fame (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La detenuta, prosegue la nota di Hurtado, sarebbe stata alimentata forzatamente dalle autorità. Tuttavia, sarebbe “pericolosamente sottopeso” e il suo stato di salute sarebbe molto peggiorato. “Chiediamo alle autorità cinesi di considerare il rilascio immediato e incondizionato di Zhang, almeno per motivi umanitari, e di mettere a disposizione cure mediche urgenti salvavita, nel rispetto sia della sua volontà che della sua dignità”, è l’appello della portavoce. In conclusione Hurtado ha sottolineato che la libera circolazione delle informazioni è di particolare importanza nelle prime fasi di situazioni di crisi e ha esortato tutti gli Stati a garantire che tutte le misure di emergenza, anche per quanto riguarda la libertà di espressione e dei media, introdotte in risposta alla pandemia siano strettamente necessarie, proporzionate al legittimo scopo e non discriminatorie. (Res)