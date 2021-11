Giornata infanzia: Unicef Afghanistan non celebra evento in segno di solidarietà bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In solidarietà con i bambini dell'Afghanistan che stanno sopportando il peso di una crisi umanitaria in rapida escalation, quest'anno, mentre l'Unicef celebra la Giornata mondiale dell'infanzia in tutto il mondo, l'Unicef Afghanistan non celebrerà la Giornata. Lo riferisce un comunicato stampa di Unicef. Oggi, 20 novembre, il giorno in cui l'Unicef tipicamente 'diventa blu' (Go blue) per i bambini, l'Unicef Afghanistan chiuderà i suoi canali digitali, che 'diventeranno scuri' per riflettere le sfide che i bambini in Afghanistan stanno affrontando. Dopo un inverno secco e un raccolto debole, la siccità e l'insicurezza alimentare continuano in tutto il Paese. Quasi 14 milioni di bambini in Afghanistan non hanno abbastanza cibo da mangiare. Molti non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto. Inoltre, l'Unicef avverte che oltre 1 milione di bambini afgani rischiano di morire a causa della malnutrizione acuta grave- a meno che non ricevano un trattamento immediato. Le epidemie di morbillo stanno mettendo a rischio la vita dei bambini. (segue) (Com)