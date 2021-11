Giornata infanzia: Unicef Afghanistan non celebra evento in segno di solidarietà bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla crisi, l'Unicef sta aumentando i suoi programmi per i bambini. Per esempio, nell'ultimo mese, l'Unicef ha raddoppiato il numero di operatori che forniscono servizi di nutrizione sul campo da 36 a 72; curato circa 30.000 bambini sotto i cinque anni affetti da malnutrizione grave e acuta; raddoppiato i team mobili di salute e nutrizione, fornito solo in ottobre a 150.000 donne servizi di consulenza nutrizionale sull'alimentazione materna, infantile e del bambino. L'Unicef sta anche lavorando con i partner per sensibilizzare le comunità sui rischi del matrimonio infantile che può portare a una sofferenza per tutta la vita. Le ragazze che si sposano prima dei 18 anni hanno meno probabilità di rimanere a scuola e più probabilità di subire violenza domestica, discriminazione, abusi e scarsa salute mentale. Sono anche più vulnerabili alle complicazioni della gravidanza e del parto. L'Unicef chiede ai leader mondiali di mettere i diritti e il benessere dei bambini afgani al centro delle loro discussioni sul finanziamento della crisi umanitaria. (Com)