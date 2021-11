Covid: nel Lazio 1.079 nuovi casi, 3 decessi, 80 ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 15.989 tamponi molecolari e 29.975 tamponi antigenici per un totale di 45.964 verifiche sulla diffusione del Covid-19, si registrano 1.079 nuovi casi positivi: sono 150 in meno di ieri. I decessi sono stati 3, uno in meno di ieri. In tutto al momento, per Sars-Cov2 ci sono 613 ricoverati, due in più di ieri: di questi 80, cinque in meno di ieri, si trovano in terapia intensiva. I guariti oggi sono invece 714 in tutto il Lazio. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force regionale sul Covid presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.(Rer)