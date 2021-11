Regno Unito: fonti stampa, Johnson chiede revisione attività governo su crisi migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ordinato una revisione delle attività del governo nella gestione della crisi dei migranti poiché "esasperato" dall'incapacità di arginare il numero di traversate dalla Francia. Lo riferisce il quotidiano "The Times". La frustrazione britannica per il numero di migranti che attraversano illegalmente la Manica dalle coste francesi è riemersa negli ultimi giorni dopo che più di 1.000 persone hanno raggiunto l'Inghilterra meridionale in un solo giorno, la scorsa settimana. Circa 22 mila migranti hanno finora effettuato la traversata nel 2021. "The Times" rivela che Johnson avrebbe incaricato il sottosegretario Stephen Barclay di supervisionare i tentativi del governo di trovare soluzioni e garantire che i dipartimenti al di fuori del ministero dell'Interno di facciano la loro parte nella gestione dell'emergenza. Secondo il quotidiano, i deputati del Partito conservatore di Johnson temono che la crisi dei migranti possa diventare un grave problema elettorale per la formazione di governo. (Rel)