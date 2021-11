Camera: martedì convegno su Hiv con Fico, Mandelli, Rezza, Vella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, martedì 23 novembre, alle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge il convegno "1981-2021 di Hiv: quarant'anni nella storia". Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. Saluto in apertura del presidente della Camera, Roberto Fico. Introduzione del vicepresidente, Andrea Mandelli, su "I dati aggiornati e la loro interpretazione". Intervengono Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari sociali della Camera, Mauro D'Attis, primo firmatario della proposta di legge n. 1972 "Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'Aids e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza", Fabiola Bologna, promotrice dell'Intergruppo parlamentare "L'Italia ferma l'Aids", Angela Ianaro, promotrice dell'Intergruppo "Scienza e salute", Rosaria Iardino, Presidente della Fondazione "The Bridge", Stefano Vella, professore di "Salute globale" presso l'Università cattolica del Sacro cuore, Giovanni Rezza, Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Massimo Farinella, membro del Cts. (Com)