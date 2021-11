Agroalimentare: Coldiretti presenta ricorso a Ue su Prosek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme a circa 1000 imprenditori agricoli ha presentato un autonomo atto di opposizione alla domanda di registrazione della menzione tradizionale croata Prosek pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Lo rende noto la maggiore organizzazione degli imprenditori agricoli dell'Unione europea allo scadere del termine ultimo fissato dalla normativa europea per il ricorso il prossimo 22 novembre. "Si tratta di una iniziativa che punta a rafforzare, con la partecipazione diretta dei viticoltori, il fronte nazionale di opposizione alla proposta dell'Unione Europea, per arrestare un pericoloso precedente in grado di ledere gli interessi dei produttori e dei consumatori del Prosecco e dell'intero patrimonio agroalimentare di qualità italiano", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "si rischia anche di indebolire la stessa Ue nei rapporti internazionali e nei negoziati per gli accordi di scambio dove occorre tutelare le denominazione Made in Italy dai falsi". (segue) (Com)