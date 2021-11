Agroalimentare: Coldiretti presenta ricorso a Ue su Prosek (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La Coldiretti ha fornito il proprio sostegno ai tavoli di lavoro del Ministero delle Politiche Agricole, delle Regioni e dei Consorzi di tutela e sono state presentate autonome opposizioni anche da Coldiretti Treviso, Consorzio agrario Treviso e Uecoop per fare emergere tutti i diversi elementi di criticità della proposta di registrazione. La Croazia ha ora 60 giorni di tempo per le controdeduzioni cosi come anche gli altri Stati membri possono far pervenire alla Commissione atti di adesione all'opposizione formulata dal governo e dalla Coldiretti. In questa fase potrà anche essere dichiarata la inammissibilità della richiesta come ha lasciato intendere il Commissario Europea all'agricoltura Janusz Wojciechowskial Forum internazionale dell'agroalimentare della Coldiretti. Il Prosek è un vino dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia per il quale Zagabria chiede di registrare una "menzione tradizionale" dopo che il tentativo di proteggere la stessa denominazione era già fallito nel 2013. (Com)