Inflazione: Prodi, la preoccupazione è forte

- Sulla forte risalita dell’inflazione che ha colpito l’Europa l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi dichiara: "Da mesi sono preoccupato. Ora lo sono ancora di più. In Germania siamo al 95 per cento, in Italia alla metà. Ma la preoccupazione è forte". Intervistato alla trasmissione "L'Ospite" di SkyTg24, Prodi spiega che "gli economisti che guardano alla vita di tutti giorni guardano con attenzione all’inflazione, gli economisti monetari la vedono come un fenomeno passeggero. L’aumento dei prezzi penso sarà duraturo, ormai tocca non solo l’energia ma tutti gli aspetti della vita delle persone”. Dal punto di vista del debito italiano, secondo Prodi “l’inflazione favorisce il pagamento del debito. Allo stesso tempo, se si alzassero i tassi di interesse, la situazione peggiora: il mio è un sentimento misto”. Tuttavia, l’ex premier è convinto che l’inflazione non inciderà sul percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)