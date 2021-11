Covid: Berlusconi, vaccino unico metodo per sconfiggere virus, evitare altre chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha ricevuto oggi la terza dose di vaccino anti-Covid. "Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose", aggiunge Berlusconi. (Rin)