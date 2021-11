Mediterraneo: Di Maio, risposta a crisi è multilateralismo e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La risposta alle crisi in Medio Oriente e nel Mediterraneo è il “multilateralismo e il dialogo tra le parti in conflitto”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte, a Firenze. “Non esiste un solo strumento per risolvere queste crisi. Molti degli attori nel Grande Mediterraneo allargato possono essere risolutivi”, ha chiarito. A tal proposito il ministro degli Esteri ha citato il caso dell’Egitto con cui l’Italia dialoga sia sul versante Libia che Medio Oriente - malgrado il caso di Giulio Regeni e di Patrick Zaki - perché “l’Egitto è uno di quegli attori che in questo momento ha influenza”. Il titolare della Farnesina ha ammesso le “tante differenze valoriali tra questi Paesi e l’Europa, ma se cessiamo il dialogo con questi attori del Mediterraneo non riusciamo ad affrontare le crisi multilaterali, in cui abbiamo bisogno degli attori maggiormente coinvolti”. (segue) (Res)