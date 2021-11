Mediterraneo: Di Maio, risposta a crisi è multilateralismo e dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Di Maio ha poi ricordato come la pandemia abbia indebolito le istituzioni di alcuni Paesi della regione, “perché non sono stati tutti capaci di affrontare pandemia”, citando il caso della crisi economico-istituzionale in Libano e la tentata cospirazione alla corte reale della Giordania. “Adesso i nodi stanno arrivando al pettine e le istituzioni sono più deboli” e in alcuni Paesi non c’è crescita economica, quindi basta un fiammifero per far scoppiare un’escalation. Infine, in merito al conflitto israelo-palestinese, Di Maio ha detto: “Stiamo cercando di riattivare il Quartetto per cercare la mediazione. Oggi in Israele abbiamo un governo con nove forze politiche che lo sostengono, mentre in Palestina non si vota dal 2006 e c’è una netta divisione tra Hamas e Fatah - i partiti politici al potere rispettivamente nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania -. Questo indebolisce la capacità di dialogo tra le due parti”. (Res)