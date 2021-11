Afghanistan: Massolo (Ispi), accordo di Doha riguardava ritiro e non futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’accordo pattuito a Doha, capitale del Qatar, tra talebani e delegazioni diplomatiche occidentali riguardava il ritiro delle forze militari della coalizione a guida statunitense dall’Afghanistan, non il futuro del Paese. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) nel corso della presentazione presso la sede Ispi di Milano del libro “La principessa afghana” della giornalista Tiziana Ferrario. “Si dava per scontato che il governo di (Ashraf) Ghani avrebbe tenuto, mentre al contrario l’esercito afghano ha ceduto perché si è ritrovato a combattere senza valori, nel momento in cui il governo da cui dipendeva si era dissolto” di fronte all’avanzata dei talebani, ha spiegato Massolo.(Rem)