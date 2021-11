Libia: premier Dabaiba, il destino del Paese deve essere in mano ai libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il destino della Libia non può essere stabilito al di fuori dei confini. Lo ha detto il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, durante una visita nel comune di Zuwara, circa 110 chilometri a ovest di Tripoli. Dabaiba ha aggiunto: "Non possiamo permettere che il popolo libico venga manomesso. L'opinione dei libici è prioritaria. Sono loro che decidono il loro destino, non la comunità internazionale", ha ribadito. In vista del voto del 24 dicembre, il primo ministro ha spiegato: "Vogliamo uno stato di diritto in cui il diritto sia una fonte di stabilità, non uno strumento politico. Oggi accettiamo delle elezioni senza Costituzione" e vi sono "leggi elettorali adattate a persone specifiche". A tal proposito, Dabaiba ha affermato: "Contiamo sull'imparziale magistratura libica per correggere il corso dell'attuale processo elettorale.(Lit)