Migranti: Polonia, in calo numero di tentativi attraversamento frontiera con Bielorussia

- Il numero di migranti che cercano di entrare in Polonia dalla Bielorussia è calato anche nella giornata di ieri. Lo ha reso noto su Twitter la Guardia di frontiera polacca, rilevando che venerdì ci sono stati 195 tentativi di attraversamento dei confini, in calo rispetto ai 250 di giovedì e ai 501 del giorno prima. Nella giornata di ieri "ci sono stati diversi tentativi di attraversare il confine con la forza. Il gruppo più numeroso era composto da circa 200 stranieri, gli altri da 10 persone. Gli stranieri erano aggressivi: lanciavano pietre, petardi e usavano gas lacrimogeni", si legge nel tweet della guardia di frontiera polacca. Le autorità di Varsavia hanno comunque avvertito che la crisi dei migranti proseguirà ancora. "No, questa crisi politica non sta per finire. La Bielorussia è ancora interessata a intensificare e continuare le operazioni contro la Polonia", ha scritto su Twitter Stanislaw Zaryn, portavoce dei servizi di sicurezza polacchi. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki si recherà domenica in Lituania, Lettonia ed Estonia per discutere della crisi, come ha detto oggi un portavoce del governo. (segue) (Vap)