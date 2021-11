Migranti: Polonia, in calo numero di tentativi attraversamento frontiera con Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Morawiecki ieri ha sottolineato come la crisi migratoria al confine con la Bielorussia dovrebbe dare alla Polonia una lezione di unità. Secondo Morawiecki, la crisi ha assunto fin da subito un carattere internazionale e tutti sono d’accordo che si debba scongiurare un’escalation del conflitto, perché l’unico che la desidera è Aleksandr Lukashenko, con il sostegno dietro le quinte di Vladimir Putin. “Il nostro obiettivo è uno, preservare la pace e la sicurezza alla frontiera dell’Unione europea e sul fianco orientale della Nato”, ha detto il capo del governo. “In simili momenti è davvero difficile definire questa situazione una crisi migratoria. E’ una crisi politica opportunamente provocata. Ho l’impressione che addirittura la definizione di guerra ibrida non descriva tutto quello che fa il dittatore bielorusso. Abbiamo a che fare con terrorismo di Stato e ogni forma di terrorismo è un atto di disperazione”, ha detto Morawiecki. “Vorrei che la prima lezione da apprendere da questa crisi fosse soprattutto una lezione di unità. Dobbiamo superarla più forti, più saggi e più uniti”, ha continuato. Per questo “faccio appello” a finirla con “divisioni tossiche”. Non è possibile che in questo momento una parte dell’opposizione assieme ad eurodeputati di altri Paesi sottoscriva una lettera in cui richiama la Commissione europea “a privare il nostro Paese di fondi per il Piano nazionale di ripresa”. (Vap)