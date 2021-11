Afghanistan: Massolo (Ispi), Cina obbligata a dialogo con talebani ma no assegno in bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo che quello di Nova rappresenti il successo di un’Italia che dimostra di saper affrontare, con coraggio e abilità, le sfide sempre più complesse. E di saperle vincere" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- La Repubblica popolare cinese è obbligata a dialogare con i talebani ma non può permettersi di consegnare un assegno in bianco. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) nel corso della presentazione presso la sede Ispi di Milano del libro “La principessa afghana” della giornalista Tiziana Ferrario. Pechino “ha problemi con le comunità islamiche degli uiguri”, ha aggiunto l’ambasciatore. “L’Iran ha problemi con i traffici di droga, la Russia non è in grado di concedere aiuti alle repubbliche centro asiatiche per via della sua situazione economica. Mosca potrebbe estendere la propria ala protettrice nella zona mentre si trova sovraccaricata di impegni internazionali in Ucraina, Siria. Gli Usa sono usciti ma sanno che dovranno riporre la loro attenzione nella zona”, ha concluso Massolo ricostruendo il quadro della politica internazionale che ruota attorno all’Afghanistan.(Rem)