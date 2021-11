Corea del Sud: crisi urea, attesa per la prossima settimana spedizione cinese di 300 tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una consegna di urea proveniente dalla Cina è attesa la prossima settimana in Corea del Sud, alle prese con una grave crisi di approvvigionamento di questa risorsa, necessaria per usi industriali, in particolare per la produzione di fertilizzanti agricoli e additivi per veicoli alimentati a diesel. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonnhap”, sulla base di fonti governative. Una nave con un carico di 300 tonnellate di urea partirà oggi dalla città cinese orientale di Tientsin diretta a Ulsan, dove è previsto l’arrivo per martedì 23 novembre. Il governo di Seul accelererà le procedure per consentire il pronto utilizzo del materiale. La spedizione fa parte delle 18.700 tonnellate di urea già ispezionate in Cina per l’esportazione verso la Corea del Sud. La stessa Cina aveva imposto limiti alle esportazioni a ottobre per alleviare le carenze nelle forniture interne, ma ha autorizzato l’esportazione delle 18.700 tonnellate di urea per le quali le aziende sudcoreane avevano già firmato contratti con esportatori cinesi. (segue) (Git)