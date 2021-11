Corea del Sud: crisi urea, attesa per la prossima settimana spedizione cinese di 300 tonnellate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto gli importatori sudcoreani si stanno rivolgendo ad altri fornitori. Una trattativa è in corso con un’azienda indonesiana per importare circa diecimila tonnellate. Un accordo per 40 tonnellate è stato concluso con un’azienda di Taiwan e altri sono stati siglati con operatori di Vietnam, Malesia, Messico e Australia. Secondo Seul, ci sono segnali di miglioramento, dato che i cinque principali produttori di soluzioni di urea hanno superato il consumo medio giornaliero di 600 mila litri. La Corea del Sud ha dichiarato che il 97,6 per cento delle sue importazioni di urea è arrivato dalla Cina nei primi nove mesi di quest’anno, rispetto all’88 per cento del 2020. L'anno scorso, la Corea del Sud ha importato 80 mila tonnellate di urea, una quantità sufficiente per produrre circa 240 milioni di litri di soluzione di urea. (Git)