Roma: chiusa discoteca a Ostiense, assembramenti e dipendenti senza mascherine

- Oltre 1.700 persone in sala, dipendenti a lavoro senza mascherine, assembramenti anche fuori dal locale: è quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Roma in una discoteca in zona Ostiense. Il locale ospitava un numero di persone tre volte superiore a quanto consentito dalle norme anti Covid in base alla capienza, e diverse persone fumavano al suo interno. Per tutti questi motivi sono scattati i sigilli, il responsabile della discoteca è stato denunciato e sono state elevate sanzioni per oltre 1500 euro. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti su altre presunte irregolarità amministrative. (Rer)