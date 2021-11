Francia: Zemmour al "The Telegraph", senza Parigi l'Unione europea "è morta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza la Francia, l’Unione europea è morta. Lo ha detto Eric Zemmour, polemista e prossimo candidato alle elezioni presidenziali francesi, in un’intervista al quotidiano britannico “The Telegraph”. Bruxelles si deve “inchinare” al volere della Francia, ha spiegato Zemmour, che ritiene anche necessaria una politica molto dura in termini migratori, “rimandando a casa” le persone che tentano di entrare nel Paese. “I numeri sono terribili”, ha detto in merito agli ingressi in territorio francese, rilevando come la prima iniziativa da presidente dovrebbe essere “fermare l’immigrazione familiare”, eliminando “tutti i diritti che hanno rispetto allo Stato. Spetta alle autorità decidere chi può arrivare”. L’asilo dovrebbe essere garantito “a poche persone l’anno”. Cambiamenti del genere dovrebbero in ogni caso venire sottoposti a un referendum popolare, ha detto Zemmour. (segue) (Rel)