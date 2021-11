Francia: Zemmour al "The Telegraph", senza Parigi l'Unione europea "è morta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia odierna è “nazionalismo contro universalismo”, ha spiegato il giornalista francese, secondo cui “destra e sinistra sono ormai superate”. Si tratta “di una battaglia di vita e morte in Francia”, in cui un popolo “sarebbe rimpiazzato da un altro popolo, un’altra civiltà”. In merito alla sua campagna elettorale, ancora non iniziata ufficialmente, Zemmour ha spiegato che “nessuno nella storia ha fatto quello che ho fatto io in pochi mesi”, in riferimento alla popolarità raggiunta nei sondaggi per le presidenziali. (Rel)