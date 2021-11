Pd: Serracchiani, partito radicalmente riformista, perno del centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, intervenendo al convegno promosso da Comunità democratica ha dichiarato: "Credo che nessuno come il Pd o, almeno più del Pd, ha lavorato con capacità propositiva e leale collaborazione al governo per affrontare la drammatica situazione sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia creando le condizioni che oggi consentono al Paese di registrare il più alto tasso di ripresa del Pil in Europa". "E credo anche - prosegue - che in questa fase difficile che stiamo affrontando occorra proseguire sulla strada del rigore e della gradualità. Questo è il nostro compito, quello di un grande partito popolare, di una forza 'radicalmente' riformista e che come nell'ambizione originaria si rivolge all'intera società. Questa vocazione autenticamente riformista - conclude Serracchiani -, premiata anche alle recenti elezioni, ci rende centrali e perno del centrosinistra".(Com)