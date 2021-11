Egitto: esperto settore idrico Usa incontra ministro dell'Irrigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esperto del settore idrico degli Stati Uniti, Matthew Parks, si trova attualmente in visita in Egitto per incontrare alti funzionari egiziani. Lo riferisce un comunicato stampa dal ministero dell'Irrigazione egiziano. Il ministro dell'Irrigazione egiziano, Mohamed Abdel Aty, ha incontrato l'esperto, accompagnato da Nicole Champagne, la vice ambasciatrice degli Stati Uniti al Cairo, e rappresentanti dell'ambasciata Usa per discutere delle sfide nel settore idrico, come la scarsità di risorse idriche, la crescita della popolazione e gli effetti negativi del cambiamento climatico. Il ministro egiziano ha informato che il fabbisogno idrico dell'Egitto ammonta a circa 114 miliardi di metri cubi all'anno, con un deficit di circa 54 miliardi di metri cubi all'anno, e questo divario viene colmato riutilizzando l'acqua. L'importazione egiziana di colture agricole è pari a circa 34 miliardi di metri cubi annualmente. (segue) (Cae)