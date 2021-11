Egitto: esperto settore idrico Usa incontra ministro dell'Irrigazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano ha discusso progetti per razionalizzare l'uso dell'acqua, adattandosi ai cambiamenti climatici, risanando i canali, trasformando la moderna irrigazione, realizzando impianti tripli di trattamento delle acque con una capacità di 15 milioni di metri cubi al giorno. E ancora con la realizzazione di quasi 1.500 strutture per proteggere dai pericoli di piogge torrenziali e realizzare opere di protezione di spiagge. Abdel Aty ha esaminato il progetto del corridoio di navigazione tra il Lago Vittoria e il Mediterraneo attraverso il fiume Nilo, una strada, una ferrovia e un collegamento elettrico. L'esperto e la vice ambasciatrice hanno espresso il loro interesse per questo progetto, in quanto si tratta di uno dei progetti regionali più importanti per migliorare le condizioni economiche e sociali di tutti i Paesi che partecipano al progetto, secondo il comunicato egiziano. (segue) (Cae)