Egitto: esperto settore idrico Usa incontra ministro dell'Irrigazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Irrigazione egiziano Abdel Aty ha illustrato l'attuale stato dei negoziati relativi alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), in particolare per quanto riguarda il riempimento e il funzionamento della diga, e la necessità di procedure specifiche per affrontare le varie siccità. Il ministro egiziano ha accusato l'Etiopia di mancanza di buona fede nelle trattative, aggiungendo che il suo Paese ha proposto di istituire un fondo infrastrutturale nei tre Paesi (Egitto, Sudan ed Etiopia) e poi ha proposto anche l'idea di collegare le reti elettriche ai tre Paesi, ma l'Etiopia ha respinto questa proposta. Abdel Aty ha avvertito che qualsiasi carenza d'acqua colpirà i lavoratori del settore agricolo e causerà problemi sociali e instabilità della sicurezza nella regione e aumenterà l'emigrazione illegale. (segue) (Cae)