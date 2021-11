Egitto: esperto settore idrico Usa incontra ministro dell'Irrigazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano ha poi detto che la parte etiope ha avviato le procedure di riempimento della diga senza che le turbine siano pronte a generare elettricità. Abdel Aty ha evidenziato che il 94 per cento delle terre dell'Etiopia è verde, mentre la percentuale di terre verdi in Egitto non supera il 5 per cento. Inoltre, ha proseguito il ministro egiziano, l'Etiopia possiede più di 100 milioni di capi di bestiame e consuma 84 miliardi di metri cubi di acqua all'anno, che è uguale alla quota dell'Egitto e del Sudan messi insieme. (Cae)