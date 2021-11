Lazio: Zingaretti, auguri a sindaco Colleferro, presidente 2022 Città dello Spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare i miei complimenti e i miei migliori auguri al sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, che è ufficialmente presidente della Comunità delle città ariane, che riunisce le 15 Città dello Spazio europee, per il 2022. Un ruolo si assoluto rilievo che dà lustro non solo alla sua città, centro di primaria importanza per l'industria aerospaziale italiana, ma a tutta la Regione e al Paese". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)