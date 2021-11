Bolivia: Cidh esprime preoccupazione per violenze durante manifestazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 novembre il parlamento ha abrogato la legge anti riciclaggio. Pochi giorni prima il presidente, Luis Arce, aveva chiesto alle Camere di discutere al più presto l'abrogazione della norma affinché i settori dell'opposizione più radicale non avessero più pretesti per mantenere lo stato di mobilitazione. Il governo del Movimento politico al socialismo ha messo in guardia dal pericolo di una riedizione della crisi che nel 2019 portò alle dimissioni forzate dell’ex presidente Evo Morales. Pur aprendo al dialogo, Arce si è detto pronto ad ogni modo a mobilitare a sua volta le organizzazioni sociali vicine al Mas a difesa del governo. Dopo l’abrogazione la Confederazione dei sindacati del commercio minorista e il comitato civico della città di Santa Cruz, tra i principali fautori delle mobilitazioni, hanno sospeso le proteste, mentre rimangono in vigore quelle indette dal Comitato civico di Potosì e dall'Assemblea di La Paz. Sul fronte delle organizzazioni sociali affini al Mas, invece, il segretario della federazione Yungas Chapare, David Veizaga, ha confermato per il 23 novembre una manifestazione “in difesa della democrazia” a La Paz. (Brb)