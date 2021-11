Covid: Di Maio, necessario avere fede nella scienza e proseguire con vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Dobbiamo avere fede nella scienza e proseguire la campagna vaccinale. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle religioni, in corso presso la Basilica di San Miniato al Monte, a Firenze. Il “tema del Covid ha stravolto le nostre vite, sia la politica estera che interna”, ha spiegato il titolare della Farnesina, sottolinenando che “dove c’è più instabilità politica o la vaccinazione è indietro ci sono più casi”. Il problema “va affrontato con le vaccinazioni. Non possiamo lasciare il Paese in mano agli anti-scienza”. L’Italia è uno dei Paesi con più vaccinati al mondo, con l’86 per cento di persone vaccinate, ha sottolineato Di Maio, ribadendo che “oggi la sfida è sulle terze dosi”. A tal proposito ha chiarito che la somministrazione dei richiami nelle prossime settimane non vuol dire che per sempre bisognerà fare vaccini ogni sei mesi. Il ministro ha poi evidenziato che “il 93 per cento di chi è in terapia intensiva non è vaccinato. Dobbiamo continuare a lavorare sulle vaccinazioni”. Infine, sulle manifestazioni no-vax, Di Maio ha detto: “Le manifestazioni pacifiche sono il sale della democrazia, ma se per le manifestazioni deve impennarsi la curva dei contagi, dobbiamo trovare soluzioni per manifestare in sicurezza”. (Res)