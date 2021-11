Lavoro: Usb e Cub indicono sciopero logistica di Malpensa Mle-Bcube per Black Friday del 26 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno del “Black Friday”, il 26 novembre, Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti hanno indetto 24 ore di sciopero per i lavoratori di Mle-Bcube, azienda di logistica dell’aeroporto di Malpensa, che gestisce anche il magazzino Amazon dello stesso aeroporto. I lavoratori di MLE-Bcube saranno quindi in presidio con USB Lavoro Privato e CUB Trasporti a partire dalle ore 10 presso il Cargo di Malpensa e successivamente presso il magazzino Amazon del Terminal 2.“In questi giorni è in atto la discussione per l’accordo aziendale. Chiediamo che l’accordo preveda il riconoscimento dei giusti livelli di inquadramento, il passaggio a tempo indeterminato dopo 24 mesi di servizio, il riconoscimento delle differenze retributive sottratte ai lavoratori ex coop ed interinali, l’adeguamento del buono pasto e degli orari per i part-time, il riconoscimento indennità di trasferta, il riconoscimento dell’effettiva anzianità di lavoro presso Mle di tutti i lavoratori e il riconoscimento del premio Covid”, comunicano tramite nota le due unioni sindacali, esponendo quindi le loro richieste all’azienda che, sottolineano, “non ha interrotto il lavoro neanche durante il periodo di lockdown, durante il quale le merci hanno continuato a circolare intensivamente, ma che comunque vuole sfruttare le difficoltà legate alla pandemia per rendere il lavoro ancor più precario, modificando i turni dei lavoratori senza opportuno preavviso, rendendoli lavoratori a chiamata, incapaci di organizzare la propria vita e rispondendo con sanzioni disciplinari a chi tenta di rivendicare i propri diritti”.(Com)