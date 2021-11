Regno Unito: previste spese per quasi 11 miliardi di euro per Black Friday

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le catene commerciali e i portali online nel Regno Unito si aspettano una spesa dei consumatori pari a 9,2 miliardi di sterline (10,96 miliardi di euro) per il fine settimana del Black Friday, a fine novembre. Le spese complessive dovrebbero superare del 15 per cento quelle del 2020, come riferisce il quotidiano "The Guardian". Le catene John Lewis, Asda e Currys hanno reso noto che quest'anno sono in programma più offerte per il Black Friday, nonostante le difficoltà con l'approvvigionamento di scorte e il reclutamento di autisti per le consegne a domicilio. Alcuni negozi, come Next e Marks & Spencer, non partecipano al Black Friday e altri stanno adottando un approccio diverso. (Rel)