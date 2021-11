Roma: arrestati due spacciatori a nord della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia Roma Cassia, nell’ambito di due diverse operazioni. Il primo a finire in manette è stato un macedone di 42 anni, incensurato, che ora si trova ai domiciliari. Nel corso di un servizio di osservazione, i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti dell’uomo nei pressi di via Casal Selce e hanno proceduto a un controllo e alla sua identificazione. Il suo nervosismo ha spinto i carabinieri ad approfondire. Infatti la successiva perquisizione personale e domiciliare, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare circa 37,5 grammi di cocaina e 7 di hashish, già suddivisa in 51 dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L'altro arresto ha riguardato una donna di 49 anni, con precedenti. In questo caso i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta, al termine di un servizio di osservazione, hanno bloccato la donna in via Mezzanino, subito dopo che aveva ceduto un involucro contenente cocaina a un suo cliente, in cambio di denaro. Anche la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)