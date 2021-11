Covid: Costa, valutiamo riduzione validità del green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi non c’è sul tavolo il tema della modifica dei criteri per ottenere il green pass: le due decisioni che credo potranno essere assunte la prossima settimana saranno di prevedere l’obbligatorietà della terza dose per le categorie per cui è già previsto l’obbligo vaccinale, poi c’è il tema della riduzione della validità del green pass a fronte di quelle che sono le evidenze scientifiche, che mostrano che c’è un calo dell’immunità, quindi è ragionevole pensare di riportare la validità del green pass a nove mesi. Lo ha affermato su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo cui dopodiché ovviamente con le Regioni c’è massima disponibilità a condividere un percorso. “Come ha detto il presidente Mattarella – ha aggiunto - dobbiamo usare il senso di responsabilità e non possiamo permettere che le posizioni di una minoranza, supportate da nessuna evidenza scientifica, possano in qualche modo ostacolare o compromettere il percorso di ritorno alla normalità. Nel caso in cui ci dovesse essere il passaggio in arancione di alcune Regioni, e ci auguriamo che non avvenga, di fronte all’ipotesi di chiudere tutta una serie di attività credo sia giusto valutare l’ipotesi di continuare a mantenere aperte queste attività dando la possibilità a chi si è vaccinato di usufruirne. Se oggi una minoranza del nostro Paese che non si è vaccinata è potuta tornare alla normalità è grazie alla stragrande maggioranza che si è vaccinata, credo che non sia giusto che chi si è vaccinato continui a subire ulteriori misure restrittive”. (Rin)