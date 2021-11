Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni 24 dicembre, Paese è porta dell’Europa in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- In vista del voto previsto per il 24 dicembre “speriamo, confidiamo e lavoriamo per lo svolgimento delle elezioni in Libia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte, a Firenze. “La legittimazione delle nuove istituzioni con il voto popolare ci permetterà di stabilizzare un Paese che è la porta dell’Europa in Africa”, ha spiegato il titolare della Farnesina. Di Maio ha evidenziato che l’Occidente “deve fare un esame di coscienza” riguardo alla destabilizzazione di alcuni Paesi. “Noi occidentali abbiamo destabilizzato la Libia dieci anni fa”, ha detto, ricordando le “scelte che hanno portato al rovesciamento dei dittatori” a cui non ha fatto seguito la capacità della società civile di trovare nuovi leader. (Res)