Cooperazione: Sereni, politica deve saper dialogare per trovare soluzioni alle sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’interdipendenza ha reso la cooperazione un interesse comune che necessita di essere coltivato e perseguito. Cooperare, di fronte ad inedite sfide globali, significa dialogare e costruire compromessi. Oggi più che mai è necessaria la politica. Quella politica, come sosteneva anche Giuseppe Dossetti, che abbia una grande capacità di ascoltare e di comprendere le complessità del mondo. Alla politica multilaterale spetta dunque il compito di trovare soluzioni, talvolta anche imperfette, ma in grado di scongiurare risultati indesiderabili per la maggioranza della comunità internazionale”, ha concluso Sereni, come riferisce una nota. (Res)