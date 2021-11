Terrorismo: Di Maio, stiamo sottovalutando fenomeno nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo “sottovalutando il fenomeno terrorismo nel Sahel, non dobbiamo preoccuparci soltanto del Medio Oriente”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte, a Firenze. “Per evitare” la diffusione del fenomeno terroristico “serve stabilizzare i Paesi”, ha spiegato il titolare della Farnesina. “Le organizzazioni terroristiche stanno avanzando dove si stanno indebolendo le istituzioni. Il terrorismo non si combatte soltanto con la potenza militare, ma con la crescita economica in quei villaggi e con la cooperazione allo sviluppo”, ha aggiunto, invitando a “non abbassare mai la guardia”. Ritornando sul Sahel, la regione “sta risentendo dell’instabilità della Libia” ed è un’area dove in Paesi come Mali, Ciad, Niger e Sudan stanno avvenendo colpi di stato. “I governi gestiscono le capitali. I villaggi sono in mano a organizzazioni terroristiche”, ha spiegato il titolare della Farnesina. A tal proposito, ha ricordato che durante la riunione della coalizione antiterrorismo presieduta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nei mesi scorsi è stato spostato il focus della lotta al terrorismo nel Sahel, pur continuando l'impegno in Iraq, dove l’Italia nel 2022 assumerà la guida della missione. (Res)