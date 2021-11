Hong Kong: Covid, vaccino CoronaVac autorizzato anche per i bambini a partire da tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ha abbassato dal 18 a tre anni il limite minimo di età per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus CoronaVac prodotto dall’azienda cinese Sinovac Biotech, al fine di ampliare la campagna di vaccinazione. La priorità tra i minori, comunque, sarà data alla fascia di età compresa tra 12 e 17 anni, per poi includere anche i bambini più piccoli. Lo ha annunciato oggi in un comunicato la segretaria per l’Alimentazione e la salute, Sophia Chan. L’esponente del governo della Regione amministrativa speciale cinese ha sottolineato che i benefici dell’estensione del vaccino fino ai tre anni superano i rischi. L’abbassamento del limite di età è stato raccomandato da un comitato di consulenza tecnico-scientifica. La campagna vaccinale a Hong Kong è iniziata a febbraio e finora il 67 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi. Oltre al CoronaVac è stato utilizzato il vaccino sviluppato da BioNTech e importato dal produttore tedesco. Proprio ieri il governo ha annunciato l’acquisto di un milione di dosi per i richiami.(Cip)