Infrastrutture: Spagna, Abertis chiede risarcimento 328 milioni di euro a governo Catalogna

- L'azienda spagnola di infrastrutture Abertis ha chiesto al governo catalano 328 milioni di euro al come risarcimento in seguito alla fine della concessione di Invicat, la filiale di Abertis che gestiva le autostrade C-31/C-32 e C-33. Lo riferisce il quotidiano "Economia Digital". La Generalitat catalana ha deciso che non avrebbe rinnovato la concessione né rimesso in gara la gestione delle autostrade, assumendo direttamente la gestione per elaborare un nuovo sistema di pagamento per l'uso delle infrastrutture. Il reclamo è stato presentato il 7 ottobre ed è in attesa di una risposta. La compensazione si basa su un accordo firmato tra Invicat e la Generalitat nel 2010 che prevedeva una serie di miglioramenti alla C-32 nella zona di Maresme. Abertis era responsabile di questi miglioramenti in cambio di una compensazione che doveva essere pagata alla fine della concessione. I 328 milioni sono la cifra calcolata da Abertis secondo l'accordo, ma il governo catalano ha fatto i propri calcoli e ha sollevato dubbi sulla compensazione di una tale somma. Non avendo queste obiezioni alcun valore giuridico, Abertis ha deciso di presentare un reclamo per questo importo.(Spm)