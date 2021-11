Lazio: Mattia (Pd), Colleferro Capitale europea dello Spazio è orgoglio per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato completato il passaggio formale tra il vicepresidente della Città metropolitana di Bordeaux e il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna che da oggi è ufficialmente il presidente dei sindaci europei dello spazio per tutto il 2022. In una nota la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Eleonora Mattia, commenta: "Un orgoglio per la comunità di Colleferro, la Regione Lazio e tutto il Paese. La giornata di oggi segue la nomina a Capitale europea dello spazio per l'anno in corso, riconoscimento ottenuto dalla cittadina della provincia di Roma che ospita la più importante industria aerospaziale italiana, Avio. Sono certa che la comunità e l'amministrazione di Colleferro sapranno accogliere con entusiasmo e capacità le tante occasioni di diffusione di cultura scientifica e tecnologica del settore tornando finalmente, dopo la fase più acuta della pandemia, a trasformare i nostri territori in spazi di cultura, scambio, crescita su tutti i livelli". (Com)